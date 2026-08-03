Un aprehendido por un intento de robo de una moto

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Un joven de 20 años fue aprehendido este domingo tras haber intentado sustraer una motocicleta en la intersección de las calles Chacabuco y Álvaro Barros.

El hecho se registró a raíz de un llamado al 911 que alertó al personal del Comando de Patrullas (CPO). Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron al sospechoso, quien trasladaba a tiro un motovehículo marca Mondial de 150 cc. Al notar la presencia policial, el individuo arrojó el rodado y emprendió la fuga a pie, aunque fue reducido a pocos metros.

El vehículo presentaba daños en el cableado eléctrico y en el traba volantes, habiendo sido sustraído instantes antes a su propietario.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera de Olavarría. En el caso interviene la UFI N° 10, bajo la carátula de «Robo en grado de tentativa infraganti delito».

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