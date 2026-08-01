Racing inauguró un nuevo natatorio en Olavarría

Imágenes: Mauricio Latorre

El club Racing realizó la inauguración de su natatorio este viernes por la noche. El acto contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, dirigentes de la institución, inversores y vecinos.

La nueva obra contempla un espejo de agua y vestuarios equipados con duchas. Durante la jornada se concretó el recorrido por las instalaciones y el tradicional corte de cintas.

En el inicio de los discursos, el inversor Guillermo Fioritti se refirió al acuerdo con la institución: “A los clubes no los hacen las obras, no los hacen los ladrillos. Son importantes las obras, muy importantes, pero lo que hace grande a los clubes es su filosofía, es su historia, que Racing tiene mucha. Pero más su gente, sobre todo la gente que integra al club Racing. Eso es lo que nos da la convicción y la seguridad de hacer esta alianza”.

Por su parte, el presidente de la entidad, Hugo Fayanas, manifestó: “Hoy es un día feliz, no solamente para la familia Chaira, sino también para el pueblo de Olavarría. Estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Sigamos trabajando juntos para que Racing siga creciendo, con más obras, con más deporte y con más comunidad”.

En el cierre de las intervenciones, Maximiliano Wesner expresó: “Este espejo de agua refleja la competencia, pero también el deporte, la recreación, la salud. Creemos que las instituciones deportivas son el mejor reflejo de la sociedad. Los pibes tienen que estar acá, cuenten con nosotros para continuar acompañándolos en la senda del deporte, la recreación y la salud”.

El intendente estuvo acompañado por los secretarios Orfel Fariña (Obras Públicas), Pablo Di Uono (Desarrollo Económico y Productivo) y Elías Quintas (Protección Ciudadana), además del subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, junto a representantes de distintas instituciones locales.