CoNverSo | «El regreso del TC fue uno de los desafíos más grandes que me tocó vivir»

El regreso del Turismo Carretera al autódromo «Hermanos Emiliozzi» no fue fruto de la casualidad. Detrás hubo años de trabajo, gestiones, obras y un grupo de dirigentes convencidos de que Olavarría debía volver a tener un lugar en el calendario de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Esa etapa forma parte de los recuerdos que César Demetrio Benigni comparte en el episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Durante la entrevista, Benigni rememora su paso por el Automóvil Moto Club Olavarría (AMCO) y no duda en ubicar aquella experiencia entre los mayores desafíos de su vida.

«Fue uno de los desafíos más grandes que me tocó vivir. Cuando llegamos al AMCO encontramos muchas cosas por hacer y sabíamos que el trabajo iba a ser enorme.»

Lejos de atribuirse el mérito en forma individual, destaca el compromiso de la comisión directiva y de todas las personas que acompañaron el proyecto para recuperar el circuito y adecuarlo a las exigencias de la ACTC.

«Había un grupo de gente con muchas ganas de trabajar. Cada uno aportó lo suyo y eso permitió que el Turismo Carretera volviera a Olavarría.»

Benigni también explica que organizar una competencia de semejante magnitud implicaba mucho más que preparar un fin de semana de carreras.

«Traer el Turismo Carretera demanda muchísimo esfuerzo. Hay que hacer obras, gestionar, invertir y cumplir con todos los requisitos que exige la categoría.»

A pesar de que con el tiempo la categoría dejó de competir en el circuito olavarriense, asegura que aquella etapa permanece entre los recuerdos más gratificantes de su trayectoria dirigencial.

«Fue una experiencia muy linda porque trabajamos pensando en Olavarría y en todo lo que significaba para la ciudad volver a tener una carrera de Turismo Carretera.»

La historia de su paso por el AMCO es uno de los capítulos que integra la charla con César Demetrio Benigni, quien también repasa sus raíces familiares, su llegada a Olavarría en 1981 y el desarrollo de los distintos emprendimientos comerciales que impulsó, entre ellos la recuperación de AITALA, la emblemática fábrica olavarriense de pastas.

La entrevista completa con César Demetrio Benigni está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, donde puede verse el episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.