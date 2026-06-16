Messi y una cita con la historia: el capitán inicia su sexto Mundial y sueña con el bicampeonato

Por Daniel Avellaneda – Agencia DIB

El debut está a la vuelta de la esquina y el cosquilleo se percibe en la piel. Es cierto que la conquista de Qatar aplacó la ansiedad, pero cada vez que arranca el Mundial, Argentina empieza a convivir con una adrenalina propia de la época. Los negocios se plotean con banderas y pegatinas en celeste y blanco, claro. Aunque hay un común denominador: la imagen de Lionel Messi con la copa dorada, ese objeto de deseo que persiguió durante más de dos décadas, desde que se calzó la camiseta de la Selección el 17 de agosto de 2005.

Hoy, es una leyenda viviente de la FIFA ante su sexta participación en la máxima competencia del fútbol. Y más allá de que se apoya en un equipo, porque ni siquiera el genio rosarino se salva solo, todas las miradas estarán puestas en su magnífico pie izquierdo.

El hincha representado en la promo de un canal de televisión aporta un interrogante que nos hace reflexionar: “Todos dicen que el fútbol le debía una copa a Messi. ¿Y ustedes qué saben si no le debía dos?”. Entonces, ¿por qué no soñar con el bicampeonato del capitán y estrella de la Selección? ¿Por qué no creer que será posible un nuevo título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey? En definitiva, argumentos sobran. Sin ir más lejos, repetirán 20 de los 26 jugadores convocados a la gesta de Qatar.

Un debut que no fue el soñado

No será un torneo más para el ícono argentino, el heredero de Diego Maradona. Leo se prepara para escribir otro capítulo histórico. A fin de cuentas, disputará su sexto Mundial, un récord absoluto. Con apenas 18 años, José Pekerman le dio alas en el segundo tiempo de un inolvidable amistoso con Hungría en Budapest. Al ratito, fue expulsado. El bautismo fue atípico, pero marcó el inicio de una era en la que Messi hizo usual lo extraordinario.

Su primer gol oficial llegó meses después, el 1° de marzo de 2006, en otro amistoso, esta vez contra Croacia. Desde entonces, el camino no fue lineal: cosechó críticas porque no lograba enamorar a los hinchas argentinos como había logrado en Barcelona, las dolorosas finales perdidas (Mundial 2014, Copa América 2015 y Centenario 2016) y un momento oscuro, cuando anunció su retiro de la Selección.

La primera vez de Messi en un Mundial

Casualmente este martes, se cumplen 20 años de su debut mundialista. Fue el 16 de junio de 2006 ante Serbia en Gelsenkirchen. Saltó a la cancha con el dorsal 19 en reemplazo de Maxi Rodríguez. Iban 20 minutos del segundo tiempo. Argentina ganó 6 a 0 y el último grito fue de Messi, nada menos, tras una jugada en la que participaron Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y Carlos Tevez.

La película de Messi tuvo highlights de felicidad, incertidumbre y, finalmente, gloria. Después de una nueva frustración en Rusia 2018 con Jorge Sampaoli, con Lionel Scaloni todo cambió. Messi asumió el liderazgo y llegaron los títulos: Copa América 2021, Finalissima 2022 y, el más esperado, la Copa del Mundo de Qatar 2022 con un rol protagónico, como tantos esperábamos en nuestro país: fue el alma del equipo y se quebró una sequía de 36 años. Sus goles y asistencias en instancias decisivas, incluida la final ante Francia, lo consagraron.

Messi llega a este Mundial con 199 partidos y 117 goles con la Selección Argentina. Es el máximo goleador histórico (superó a Gabriel Batistuta en 2016). Además, registra 61 asistencias, récord mundial en partidos de selecciones absolutas. Pero Leo no solo es un puñado de estadísticas. Representa resiliencia, humildad y grandeza. Pasó de los cuestionamientos a ser el guía de un equipo que unió a un país entero. Su presencia eleva el nivel de todos los compañeros, genera confianza y calma en la tensión.

“La gente no debe tener dudas de que vamos a dar todo, como lo hemos hecho siempre con la Selección. A veces sale, a veces no. Pero una cosa es segura: no será fácil para nuestros rivales ganarnos, porque es somos equipo muy competitivo”, declaró en las horas previas al duelo con Argelia, el primer rival en Kansas.

Messi llega con poca actividad, con cuidados extremos producto de una vieja lesión que, de vez en cuando, le juega en contra. El desgarro mal curado de 2007 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, cuando jugaba en Barcelona, suele ser traicionero. El crack conoce su cuerpo. Por eso el 24 de mayo, cuando sintió un dolor en la zona mencionada, pidió el cambio en el choque entre Inter Miami y Philadelfia. Recién volvió a jugar en el segundo tiempo ante Islandia. Ingresó en lugar de Giuliano Simeone y disputó 20 minutos bárbaros. Marcó un gol de penal y participó del tercero, que marcó Thiago Almada.

Hoy, reportan desde Estados Unidos que está al 100%. Justo a 8 días de cumplir 39 años, tendrá la posibilidad de volver a intentarlo. Esta vez, con la copa en el bolsillo, con el amor infinito de la gente, que ya no ofrece discusiones sobre su lugar en el pedestal. Con la presión de siempre, eso sí, por el gen competitivo que tiene el propio Messi.