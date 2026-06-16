María Elena Paz viuda de González «Elenita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de junio de 2026 a los 103 años de edad. Sus hijas Maria Elena y Gladys Mabel Gonzalez, su hijo político Angel Gancedo, sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

El servicio no contará con velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este martes 16 de junio a las 13:30 horas.

Se trata de un servicio adherido a Coopelectric. La mujer era nacida en Las Flores, se encontraba jubilada y pensionada, y era vecina del barrio San Vicente.