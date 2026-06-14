Delia Margarita Gil viuda de Lumelli «Titina» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de junio de 2026 a los 96 años de edad. Sus hijos Héctor Manuel Herrera y Daniela Lumelli, sus nietos Jennifer, José Ignacio y Abigail, sus bisnietos Ciro, Emily y Lía, y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», este domingo 14 de junio de 06:00 a 08:30 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 08:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

La vecina residía en la localidad de Loma Negra, era nacida en Bolívar y se encontraba jubilada y pensionada.