Carmen Luz Merlo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de junio de 2026 a los 82 años de edad. Sus hijos Patricia, Javier, Karina y Guillermina; su yerno Juan; sus nietos Matías, Yamila, Ezequiel, Samuel, Julieta, Dante, Giovani y Gaitano; sus bisnietas Sofía y Josefina; sus amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Coronel Pringles, era jubilada y residía en el barrio San Vicente.

El velatorio se realizará en España 2942, Departamento «D», comenzando el martes 16 de junio a las 10:00 horas. El responso se llevará a cabo en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el martes a las 14:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.