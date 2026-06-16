Encuesta nacional: Milei le gana a Bullrich, pero Kicillof ya está en empate técnico

Política

Buenos Aires, 16 junio (NA) — El presidente Javier Milei derrotaría en un hipotético balotaje tanto a Patricia Bullrich, a la que le saca 14 puntos de ventaja, como a Axel Kicillof, aunque el gobernador bonaerense quedó solo a 1,2% de distancia, dentro de lo que se considera empate técnico o margen de error.

Así lo revela un muestreo sobre intención de voto realizado entre el 25 y el 31 de mayo por la empresa RDT Consultores, que abarcó un universo de 1.665 casos en todo el país, y que presenta un margen de error de 3% en más o en menos.

La firma mendocina, según los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, mostró que en un “mano a mano” entre Milei y Bullrich el presidente quedaría 14 puntos por delante, aunque en este caso ambos quedan por debajo del voto en blanco, elegido por quienes nunca los votarían.

Según el sondeo, en una primera vuelta Milei queda primero con un 28,8%, con una importante ventaja sobre Kicillof, que esta segundo con un 16,6%, aunque la muestra incluye a otros tres precandidatos del peronismo que, en caso de sumarse al gobernador, lo dejarían en 24%, a cuatro puntos del Presidente.

Las otras tres opciones peronistas puestas a consideración de los encuestados reunieron 7,4 puntos y correspondieron a Sergio Massa con 5,6%; Juan Grabois con un 1,3% y Sergio Uñac con 0,5%.

Sin embargo, para la encuesta de RDT el tercer lugar detrás de Milei y Kicillof fue para “Un candidato de un espacio nuevo y diferente”, la opción elegida por un 12,5% de los consultados.

El resto de la lista fue ocupado, del cuarto puesto en adelante, por Myriam Bregman con un 6,6%, Victoria Villarruel con un 4,8%; en blanco con 12,8% y no sabe con 10,5%.

Balotaje

En cuanto a un hipotético balotaje contra Bullrich el mandatario obtiene 14 puntos de ventaja, con 28,4% contra 14,4%, aunque en este caso el porcentaje más alto lo tuvo el voto en blanco, con 43,9%, lo que indica un alto rechazo hacia el espacio oficialista en un importante sector de los encuestados.

En el otro hipotético balotaje medido en el muestreo, en un mano a mano contra Kicillof, Milei está arriba por 1,2% (dentro del margen de error) por 36% contra 34,8, con un 18,3% de voto en blanco y 10,9% de quienes no saben.

La consultora destaca, sin embargo, que en la medición anterior realizada en abril, el mismo balotaje entre el presidente y el gobernador, daba vencedor al primero por 4,4%, por lo que la distancia en un mes se achicó en más de 3 puntos.

En su informe escrito, y en alusión al balotaje entre Milei y Bullrich, la consultora sostiene que “no parece haber margen para dos ofertas pro mercado competitivas al mismo tiempo”.

“Cuando Milei y Bullrich compiten dentro del mismo cuadrante, Milei retiene dos de cada tres votos de ese universo y Bullrich queda como una opción relevante, pero subordinada electoralmente”, señala el informe.

RL/KDV