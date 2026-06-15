Giro en las preocupaciones sociales: la salud ya supera a la inseguridad en el termómetro local

Un estudio de la consultora de investigación de mercado Reale Dalla Torre determinó que a los habitantes de Mendoza les preocupa más la salud que la inseguridad, en el marco de un escenario con la mira puesta en 2027. La salud se convirtió en la segunda preocupación de la provincia con un 32,7%, superando por primera vez a la seguridad, que registró un 29,8%. Por encima de estos ítems se ubican la economía y el empleo con un 52,7%.

La situación responde a una crisis económica que impactó en el sistema sanitario a partir de la baja de familias de las empresas de medicina prepaga, obras sociales desfinanciadas, coseguros elevados y el costo de los medicamentos. Tras el Decreto de Necesidad y Urgencia de 2023, que liberó los precios de las cuotas de prepagas y desreguló el esquema de derivación de aportes, las cuotas de salud privada crecieron más de un 120% por encima del índice general de precios.

Datos basados en variables del Indec indican que a escala nacional unas 742.000 personas se dieron de baja de la cobertura privada o mutual en los últimos dos años y medio. En este contexto, la demanda en los hospitales y centros de salud públicos de Mendoza aumentó hasta un 50% en los últimos dos años.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza reconocieron que la mitad de los nuevos usuarios que asisten a las guardias tiene alguna cobertura privada en los papeles, lo que consolida un éxodo de pacientes de la clase media hacia el sistema público de atención médica.