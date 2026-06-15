Baradero: frustraron un robo boquetero internacional en el Banco Provincia

Tras una rápida investigación, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desbarataron un intento de robo en una sucursal del Banco Provincia en Baradero. Hay 12 detenidos, algunos nacidos en Uruguay y Paraguay.

Un intento de robo de boqueteros fue frustrado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires esta madrugada de domingo en una sucursal del Banco Provincia en Baradero.

Fueron detenidos 11 hombres y una mujer, entre los cuáles figuran el líder de la banda, el proveedor logístico y el especialista en boquetes nacido en Uruguay.

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, el hecho se produjo en la esquina de Laprida y Fray Justo Santa María de Oro. Del importante operativo participaron efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y del Grupo Halcón.

El accionar de los boqueteros era investigado desde hacía semanas. Si bien se dedujo que los delincuentes aprovecharían el fin de semana largo para robar el banco, no se sabía cuál sería, aunque todo apuntaban a un banco de Morón o Baradero.

Al ser detenidos, a los delincuentes se les incautaron varios vehículos de carga, armas, 16 teléfonos celulares, una cámara con sonda endoscópica utilizada para la exploración interna de estructuras y conductos, 12 pares de guantes, 200 precintos plásticos, vestimentas oscuras varias y 100 bolsas de arpillera con la leyenda impresa “Bolsa Para Escombro”, además de muchas herramientas para realizar el boquete.

El rápido operativo logró detener a los 12 delincuentes sin que hubiera heridos, fugas ni daños materiales.

La investigación penal se inició el martes 19 de mayo de 2026 a las 19:00, en la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado a raíz de una denuncia anónima vía mail, señaló NA. En ella se especulaba como probables objetivos a una sucursal del Banco de la Nación Argentina en Morón y otra del Banco Provincia en Baradero.

La banda delictiva estaba conformada por sujetos con antecedentes penales y previos pasos por dependencias carcelarias. Y el plan, sea cual fuere la sucursal, iba a ser a través de boquetes por locales vecinos. Los investigadores no descartan que en la planificación hayan participado empleados bancarios, a la vez que trascendió que entre los detenidos hay un ex miembro de la Policía Federal, exonerado de la fuerza en 1995.

Con la certeza de que el objetivo era la sucursal de Baradero, en la última semana de mayo se intensificó la investigación en esa ciudad bonaerense. Dada la inminencia del fin de semana largo y los plazos estimados en el mail anónimo, el viernes 22 de mayo de 2026 se ordenó el traslado de brigadas operativas hacia la localidad de Baradero.

Se instaló un domo fílmico a metros del banco desde donde se percibieron las tareas de inteligencia de los delincuentes hasta que finalmente este domingo a la madrugada, el momento en que iban a comenzar el robo, la policía bonaerense, en coordinación con fuerzas federales, lograron detener a la docena de boqueteros.