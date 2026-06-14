Un gol de Abentín le dio la ventaja a Estudiantes en la semifinal ante El Fortín

Estudiantes se quedó con el partido de ida de una de las semifinales de la Unión Deportiva Regional y dio un paso importante en la serie frente a El Fortín, en un cruce que enfrenta a dos equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría.

El encuentro se disputó este domingo en el Parque Carlos Guerrero, donde el Bata se impuso por 1 a 0 gracias al gol convertido por Manuel Abentín. Con este resultado, el equipo albinegro llegará con ventaja al partido de vuelta, aunque la clasificación a la final se definirá dentro de una semana.

Además del triunfo, Estudiantes logró quitarle el invicto a El Fortín, que había llegado a esta instancia sin conocer la derrota en el certamen.

La otra semifinal con presencia olavarriense tendrá continuidad este lunes desde las 15, cuando Racing reciba a Balonpié en busca de un buen resultado en condición de local.

En la categoría Sub 21, Embajadores enfrentará este lunes a El Fortín desde las 11.

Por otra parte, la restante semifinal de Primera División se disputó este domingo sin equipos de Olavarría. En Laprida, Boca de Azul venció 2 a 1 a Juventud con dos goles de Benjamín Montinez, mientras que Dylar Pérez marcó para el conjunto lapridense.

Resultados

Estudiantes 1 (Manuel Abentín) – El Fortín 0

Juventud de Laprida 1 (Dylar Pérez) – Boca de Azul 2 (Benjamín Montinez, 2)

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