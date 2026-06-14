Tragedia aérea en Brasil: murió el influencer argentino Gaspi

El youtuber argentino Gaspi murió tras un brutal choque entre dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro ocurrido ayer que dejó un saldo de seis víctimas fatales.

Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron la identidad de las seis personas del accidente que se produjo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, una zona ubicada en el oeste de la ciudad brasileña. Entre las víctimas figuran el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El siniestro ocurrió a las 8.59 de la mañana, cuando ambas aeronaves colisionaron en el aire por causas que aún son materia de investigación. El impacto fue de tal magnitud que los dos helicópteros se precipitaron a tierra y provocaron una escena de devastación en una zona urbana rodeada de edificios residenciales y comerciales.

Según informó el portal brasileño G1, en el helicóptero matrícula PP-MAC viajaban el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves -conocido artísticamente como Lucas Frota-, el director argentino de videoclips Lucas Vignale, Gaspi y Oliver Tree. En la segunda aeronave, matrícula PR-DJJ, se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, Fabio Contreiras, explicó que los equipos de emergencia encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fue localizada minutos más tarde en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del primer punto de impacto.

Uno de los helicópteros se incendió completamente tras caer en un estacionamiento privado. Las llamas alcanzaron una veintena de vehículos eléctricos que se encontraban en el lugar y los destruyeron casi por completo.

La fuerza de la colisión también provocó que numerosas piezas metálicas y fragmentos de ambas aeronaves salieran despedidos hacia edificios cercanos. Los restos quedaron dispersos en distintos puntos del barrio, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad y rescate.

La noticia generó una fuerte conmoción en las redes sociales, especialmente por la muerte de Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. El influencer había alcanzado notoriedad por sus videos humorísticos grabados en las calles de Buenos Aires, donde su característico saludo “buenass” se convirtió en una marca registrada.

En los últimos años había ampliado su alcance internacional y en 2025 participó de “La Velada del Año V”, el multitudinario evento de boxeo para creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos en Sevilla.

Oliver Tree, por su parte, era una de las figuras más reconocidas de la música alternativa y electrónica de Estados Unidos. Alcanzó fama mundial con éxitos como Life Goes On y Miss You, junto al DJ alemán Robin Schulz. Sus producciones audiovisuales acumulaban cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Mientras continúan las tareas periciales en la zona del accidente, las autoridades brasileñas intentan determinar las circunstancias que derivaron en una de las tragedias aéreas más impactantes registradas este año en Río de Janeiro.