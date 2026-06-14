La IA que puede salvar vidas: cómo la tecnología le devuelve al médico el tiempo para cuidar

Buenos Aires, 14 junio (NA) – En la actualidad existe una paradoja silenciosa en la medicina porque los médicos, entrenados durante años para escuchar y cuidar, pasan buena parte de su jornada escribiendo registros clínicos, completando formularios y navegando sistemas informáticos. El resultado es predecible: agotamiento, errores por saturación y, sobre todo, menos tiempo para el paciente.

En medio de esta situación aparece la Inteligencia Artificial IA que empieza a ganar terreno mostrando resultados concretos: diagnósticos más rápidos, consultas más humanas y hospitales que hacen más con menos.

Las nuevas soluciones tecnológicas reducirían hasta un 80% la carga documental del médico, liberando tiempo para el paciente, detectan en segundos patologías críticas como ACV, fracturas y cáncer con una precisión superior al 99% y se adaptan a la infraestructura existente de cualquier hospital sin necesidad de reemplazarla. El resultado es un sistema de salud más rápido, más equitativo y, sobre todo, más humano, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“La Inteligencia Artificial no viene a reemplazar al médico, sino a liberarlo de las tareas mecánicas que hoy lo agotan”, explica Jorge Dinamarca, quien es parte de una empresa líder en transformación digital en la región, que integra herramientas de IA que están cambiando la forma en que se atiende, se diagnostica y se gestiona la salud, pero no se trata de reemplazar al profesional, sino de quitarle de encima el peso burocrático que lo aleja del consultorio.

Los números de la IA son elocuentes:

Reduce entre un 60% y 80% los costos de documentación clínica.

Ahorra hasta un 25% del tiempo de cada consulta.

En ensayos clínicos, el 88,2% de los pacientes percibieron mayor atención por parte del médico.

Ese último dato dice algo que los indicadores de eficiencia rara vez muestran: cuando el médico deja de escribir, el paciente lo nota. La consulta se vuelve una conversación real. “Nuestro propósito es que la tecnología trabaje para las personas, permitiendo que el profesional de la salud recupere el contacto visual y la empatía en cada consulta”, subrayó Dinamarca.

Diagnósticos más rápidos para enfermedades que no esperan

El tiempo es el recurso más crítico en medicina. Un ACV no diagnosticado en los primeros minutos puede dejar secuelas permanentes, un nódulo pulmonar ignorado puede convertirse en un cáncer avanzado y la plataforma InteliMed.ai opera exactamente en ese espacio donde los segundos importan.

“Contar con una plataforma de IA unificada permite a los sistemas de salud pasar de una medicina reactiva a una proactiva”, afirma Dinamarca. Con más de 10.000 imágenes analizadas y una especificidad superior al 99%, esta solución aplica algoritmos de alta precisión en cuatro áreas críticas:

ACV y hemorragias intracraneales: detección en segundos para priorizar la atención de urgencia.

Oncología (mama y pulmón): identificación de nódulos sospechosos en mamografías y tomografías, reduciendo los falsos negativos.

Traumatología: detección automática de fracturas, clave para guardias con alta demanda.

Informes radiológicos: la IA prellena el documento, acelerando el flujo hasta el médico tratante.

“Con diagnósticos más tempranos en enfermedades críticas como el cáncer o eventos cardiovasculares, no solo salvamos vidas, sino que hacemos que el sistema de salud sea sostenible para las próximas generaciones”, concluyó Dinamarca.

KDV