Lourdes Leal logró el tercer puesto en la Maratón Internacional de Patín Carrera en Chaco

Se disputó la cuarta edición de la Maratón Internacional de Patinaje de Velocidad en Resistencia, Chaco, un evento que reunió a unos 450 corredores y que se consolida dentro del calendario anual de la disciplina. La competencia contó con la participación de delegaciones de Córdoba, Jujuy, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, Buenos Aires y Chaco, además de delegaciones internacionales provenientes de Uruguay y Paraguay, este último con cuatro equipos.

En representación de Olavarría y de la Asociación del Centro de Patín, compitió la joven Lourdes Leal, quien completó una destacada actuación en la prueba de los 12 kilómetros, donde largaron un total de 84 patinadoras en la rama femenina.

Leal tuvo un inicio favorable que le permitió ubicarse en las posiciones de vanguardia y liderar el pelotón de punta durante más de 5 kilómetros. En el último tramo de la competencia, la definición se tornó determinante. La olavarriense marchaba en el segundo lugar de la clasificación general persiguiendo de cerca a la múltiple campeona del mundo, Eva Richardson. A pesar de los 37 años de diferencia de edad y experiencia entre ambas competidoras, el desarrollo final favoreció a la representante de Capital Federal. Sobre la línea de meta, Leal fue alcanzada por otra rival tras el desgaste realizado, finalizando en la tercera posición de la general y obteniendo el primer puesto en su categoría, destinada a competidoras de 13 a 17 años.

La definición de la carrera dejó a la patinadora local a solo cuatro segundos del tiempo registrado por la campeona mundial. Durante la competencia, Leal contó con la asistencia técnica de la también campeona del mundo, Andrea Ledesma.

Clasificación General – Damas (12k):