Los alumnos de sexto año del Colegio Libertas realizaron el pernocte literario

Los alumnos de sexto año del nivel primario del Colegio Privado Libertas realizaron el pasado miércoles 8 de julio una nueva edición del pernocte literario, una actividad pedagógica que combina literatura, juegos y convivencia institucional junto a las familias.

En esta oportunidad, la temática elegida para el desarrollo de las actividades fue la Navidad. Los estudiantes formaron parte de un circuito literario integrado por tres salones temáticos, por los cuales rotaron para participar de diferentes propuestas vinculadas a la lectura y la recreación.

En forma simultánea, los familiares de los alumnos asistieron a un taller literario para padres, un espacio de encuentro que posteriormente se unió a las actividades que realizaban los niños.

Luego de la cena, los estudiantes recibieron obsequios confeccionados por sus familias y compartieron la proyección de una película temática antes de pernoctar en las instalaciones del establecimiento educativo.

Al día siguiente, la jornada finalizó por la mañana con un desayuno comunitario y una serie de actividades recreativas coordinadas por el profesor de Educación Física del colegio.