Una médica de Olavarría denunció que PAMI reasignó pacientes de su padrón sin su consentimiento

La médica olavarriense Silvia de la Torre realizó una denuncia pública a través de sus redes sociales al asegurar que afiliados de PAMI fueron retirados de su padrón y reasignados a otros profesionales sin haber prestado consentimiento.

Según manifestó, inicialmente fueron 109 pacientes los que dejaron de figurar bajo su atención, aunque en una nueva publicación sostuvo que la situación continúa y que «me siguen quitando arbitrariamente pacientes de PAMI de mi padrón».

Ante ese escenario, la profesional solicitó a sus pacientes, o a sus familiares, que ingresen al Carnet Digital de PAMI para verificar si continúa figurando como médica de cabecera. En caso de que aparezca otro profesional, pidió que concurran a su consultorio para gestionar la documentación necesaria con el objetivo de reincorporarlos a su padrón.

De la Torre afirmó que la modificación se realizó «sin avisarles, sin respetarles, sin darles opción» y sostuvo que entre los pacientes afectados hay personas con enfermedades de gravedad que se comunicaron con ella «en estado de desesperación».

En un segundo mensaje, la médica buscó llevar tranquilidad a los afiliados y aseguró que continuará atendiéndolos sin costo mientras intenta resolver la situación.

«No se preocupen, no se angustien. No los abandonaré. Los atenderé gratis mientras otro colega cobrará por no hacerlo», expresó.

Hasta el momento PAMI no emitió una comunicación oficial respecto de las manifestaciones realizadas por la profesional ni sobre la situación denunciada.

La publicación de la médica generó preocupación, por lo que recomendó verificar los datos del médico de cabecera mediante el Carnet Digital para confirmar si se produjo alguna modificación en la asignación.