CoNverSo | Mario Cura: “El interés de seguir con Obras Sanitarias va a estar, pero habrá que ver las condiciones”

El contador Mario Cura, referente de la Lista Amarilla y conductor del oficialismo en Coopelectric, aseguró que la cooperativa tiene la voluntad de continuar al frente del servicio de Obras Sanitarias cuando venza la actual concesión, prevista para marzo de 2027, aunque advirtió que esa decisión estará condicionada por un nuevo esquema tarifario y reglas que garanticen la sustentabilidad económica del servicio.

Lo afirmó durante el episodio N° 10 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, que conduce Fabricio Lucio y dirige Jorge Alberto Scotton.

Uno de los ejes de la entrevista fue el futuro de la concesión del servicio de agua y cloacas, luego de los meses de tensión que atravesaron Coopelectric y el Municipio por la actualización de las tarifas y la decisión del Consejo de Administración de restituir la prestación.

Cura explicó que el conflicto no fue exclusivo de la actual gestión municipal y recordó que las dificultades para obtener una recomposición tarifaria se extendieron durante varios años.

«La discusión de la tarifa de Obras Sanitarias no solo se produjo con el gobierno actual, sino en el gobierno de Ezequiel también tuvimos fuertes discusiones sobre este tema. Nosotros llevábamos y decíamos ‘necesitamos esta tarifa’ y discutir, discutir y ganar tiempo, y después en realidad lo que terminamos pidiendo nos daban no sé, 40, 50 o 60 por ciento de lo que nosotros estábamos pidiendo», recordó.

Según relató, el punto de quiebre llegó cuando la cooperativa entendió que ya no podía continuar sosteniendo el servicio sin una solución económica.

«En un determinado momento, yo hablando con uno de los dirigentes de la Municipalidad les dije claramente: ‘Si ya la situación no da para más, nosotros necesitamos la tarifa. O nos dan tarifas, o nos dan un subsidio para cerrar las cuentas, o te vamos a devolver la concesión. No nos quedan otras alternativas’. Este no era porque era un capricho o una instancia de presión», afirmó.

El dirigente señaló que esa decisión abrió un proceso de negociación que permitió alcanzar un entendimiento entre ambas partes.

«Como evidentemente no teníamos solución, tomamos la decisión política de generar la devolución. A partir de ahí se dio un marco de negociación y un esquema de ida y vueltas hasta que el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante entendieron que el reclamo que nosotros hacíamos estaba en los términos que correspondía. Esa parte quedó resuelta, nos generan la decisión de aumento de tarifa con lo cual este tema quedó medianamente resuelto hacia adelante», sostuvo.

Con ese conflicto encaminado, Cura puso la mirada en el próximo vencimiento de la concesión.

«La concesión de Obras Sanitarias está venciendo tipo marzo del 2027. Obviamente con la debida anticipación, que no será más allá de fin de año, nosotros tendremos que entrar a conversar este tema con la Municipalidad a ver cuáles son los términos», explicó.

En ese sentido, planteó cuál sería, a su criterio, el mejor escenario para la cooperativa y para el servicio.

«A mí me interesaría, a efectos de tener una mayor tranquilidad, la realización de una nueva concesión por 20 o 25 años, con lo cual vos ya podés hacer una programación en tu tarea, saber qué es lo que tenés que incorporar dentro de la tarifa para que, en la medida que la inflación siga controlada, tener algún mecanismo automático de readecuación de tarifa que no sea un inconveniente como el que hemos tenido», manifestó.

Para Cura, uno de los aspectos que debería corregirse es el mecanismo de actualización tarifaria, evitando que cada incremento dependa de extensos procesos administrativos y políticos.

«Acá aparece un proceso inflacionario, se escapan todos los precios, resulta que vos quedás atado a la necesidad de tener que ir a reclamar al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo entienda, que mande el aumento al Legislativo y el Legislativo lo termina aprobando. Ahí vienen los problemas políticos de si tengo mayoría o no tengo mayoría, si quiero o no quiero. Creo que esas cosas habría que evitarlas hacia adelante», consideró.

Finalmente, dejó en claro que la intención de Coopelectric es continuar prestando el servicio, aunque remarcó que esa decisión dependerá de las condiciones que se acuerden para la nueva etapa.

«El interés de seguir va a estar, pero habrá que ver las condiciones. Nosotros no queremos volver a pasar estas situaciones donde ponés en riesgo la existencia real de la cooperativa al no tener tarifa, y no es un problema de gestión», concluyó.