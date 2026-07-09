Bomberos trabajaron en el rescate de un obrero

Dos dotaciones de bomberos concurrieron en la tarde de este jueves a una obra en construcción ubicada en la calle Bolívar al 2800, en el microcentro de Olavarría, tras registrarse un siniestro que involucró a un operario de aproximadamente 50 años.



El hecho se produjo cuando el trabajador sufrió una descompensación mientras realizaba tareas en el primer piso de la edificación, lo que provocó su posterior caída.



Ante la complejidad de la situación, el personal del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, especializado en rescate en alturas y manejo de sogas, intervino para asegurar al afectado. El operario fue descendido mediante la utilización de una camilla especial para este tipo de operativos.



Una vez en la vía pública, el hombre fue trasladado en una ambulancia del servicio de salud pública hacia el Hospital Municipal Héctor Cura. Según se informó, el paciente ingresó al centro de salud asistencial con traumatismos en el rostro y en sus extremidades.



En el sector del siniestro, el tránsito vehicular permaneció interrumpido para facilitar el despliegue técnico de las unidades 24 y 25 de bomberos, las cuales estuvieron a cargo del oficial Gastón Vizzolini. El operativo de seguridad y el desvío vehicular contaron con la colaboración del personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.



