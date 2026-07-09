Murió Ramiro Agulla, histórico publicista argentino

Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de la Argentina y responsable de algunas de las campañas más recordadas de las últimas décadas, murió este jueves por la mañana. La noticia fue confirmada por su familia y provocó una fuerte repercusión en el mundo de la comunicación y la publicidad.

Agulla dejó una huella imborrable en la industria con piezas que trascendieron la pantalla para convertirse en parte de la cultura popular. Entre sus trabajos más emblemáticos sobresale el inolvidable comercial “La llama que llama”, realizado para Telecom, considerado uno de los grandes clásicos de la publicidad argentina.

Junto a Carlos Baccetti también fue el creador de la campaña política “Dicen que soy aburrido”, utilizada por Fernando de la Rúa durante la elección presidencial de 1999. Aquella estrategia marcó un antes y un después en la comunicación política del país y se transformó en un caso de estudio dentro del marketing electoral.

A lo largo de su carrera desarrolló campañas para reconocidas marcas como Renault, con el recordado aviso “Gueropa” para el Clio, además de trabajos para Coca-Cola, Quilmes, OCA, Banco Itaú e YPF, entre otras compañías. Su estilo creativo y disruptivo lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la publicidad argentina.

Con su fallecimiento se despide uno de los nombres que definieron una época en la comunicación nacional. Sus campañas, muchas de ellas incorporadas al imaginario colectivo, siguen siendo referencia por su originalidad, impacto y capacidad para conectar con millones de argentinos.