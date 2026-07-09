Olavarría quedó entre las cuatro mejores ciudades del país para nacer

El Índice NIDO, elaborado por la Fundación Bunge y Born, ubicó a Olavarría en el cuarto lugar del ranking nacional que analiza las condiciones para el desarrollo de la primera infancia. La herramienta evalúa variables vinculadas con salud, educación, entorno urbano y condiciones socioeconómicas.

Con información del diario Perfil

Olavarría fue ubicada entre las ciudades argentinas con mejores condiciones para la crianza y el desarrollo de niños y niñas durante la primera infancia, de acuerdo con el Índice NIDO, una nueva herramienta elaborada por profesionales de la Fundación Bunge y Born que busca medir las oportunidades que ofrecen los distintos territorios para el crecimiento infantil.

El estudio ubicó a la ciudad en el cuarto puesto del ranking nacional, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vicente López (Buenos Aires) y Rafaela (Santa Fe). El listado también incluye a otras localidades como Mendoza, Junín, Paraná, Rosario, Río Cuarto y Santa Rosa.

El Índice NIDO fue presentado como una herramienta destinada a identificar desigualdades territoriales y aportar información para la planificación de políticas públicas, permitiendo conocer qué lugares ofrecen mejores condiciones para el desarrollo durante los primeros años de vida.

Según explicaron desde la Fundación Bunge y Born, los primeros cinco años son una etapa determinante porque allí se consolidan capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales que influyen en las trayectorias futuras de cada persona.

“Las oportunidades dependen, en buena medida, de las condiciones del entorno en el que cada niño o niña nace, vive y se desarrolla”, señalaron desde la institución.

Qué mide el Índice NIDO

La medición combina diferentes dimensiones vinculadas al bienestar infantil, entre ellas: acceso a servicios de salud;

disponibilidad y cercanía de establecimientos educativos; presencia de espacios verdes; características del contexto socioeconómico; condiciones generales del entorno donde viven los niños y niñas.

Desde la Fundación explicaron que la información puede ser utilizada por gobiernos y equipos técnicos para definir dónde resulta más necesario invertir en infraestructura, como nuevos centros de salud, establecimientos educativos, espacios recreativos o mejoras urbanas.

Olavarría, en el grupo de ciudades con mejores oportunidades

La inclusión de Olavarría dentro de los primeros lugares del ranking nacional destaca las condiciones generales de la ciudad para la primera infancia, en comparación con otras localidades del país.

El listado está encabezado por la Ciudad de Buenos Aires, seguida por Vicente López y Rafaela. Luego aparecen:

4° Olavarría (Buenos Aires)

5° Mendoza

6° Junín

7° Paraná

8° Godoy Cruz

9° Rosario

10° Río Cuarto

La nómina se completa con ciudades como Santa Rosa, Córdoba capital, Río Gallegos, Santa Fe, Puerto Madryn, San Salvador de Jujuy, Bariloche, Cipolletti, Resistencia y Neuquén.

Una herramienta para pensar políticas públicas

Además de establecer un ranking, el Índice NIDO busca aportar información para orientar decisiones públicas. Desde la Fundación señalaron que conocer las características de cada territorio permite diseñar intervenciones más específicas y eficientes.

El informe advierte que todavía existen importantes desigualdades en la Argentina. Entre los datos relevados, destaca que en 2022 el 43,5% de los niños y niñas de entre 0 y 5 años no asistía a establecimientos de Nivel Inicial, mientras que en muchas localidades alejadas de los centros urbanos la distancia hacia servicios esenciales continúa siendo una barrera.

También señala diferencias en el acceso a espacios verdes y remarca que en unas 240 localidades del país es necesario viajar más de dos horas en automóvil para llegar al hospital público más cercano.

En ese contexto, el Índice NIDO busca convertirse en una herramienta para comprender cómo las condiciones del lugar donde nace y crece un niño pueden influir en sus oportunidades futuras.