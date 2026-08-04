La Biblioteca Popular Coty Laborde celebra 25 años como un espacio de encuentro y cultura en Olavarría

La Biblioteca Popular Coty Laborde cumplirá el próximo 13 de agosto sus 25 años de vida, consolidada como uno de los espacios culturales más importantes de Olavarría. Con más de 300 socios, un patrimonio bibliográfico cercano a los 19.400 volúmenes y una amplia oferta de talleres y actividades, la institución continúa siendo un punto de encuentro para vecinos, estudiantes, escritores y lectores de todas las edades.

Su historia comenzó en 2001 gracias a la decisión de la familia del artista Carlos Rubén «Coty» Laborde de donar un inmueble para la creación de una biblioteca popular. Aquella iniciativa, acompañada por la gestión del entonces intendente Helios Eseverri, permitió dar origen a una institución que pocos años después encontraría su sede definitiva en Coronel Suárez 1795, donde funciona hasta la actualidad.

Un homenaje a un artista inolvidable

La biblioteca lleva el nombre de Carlos Rubén «Coty» Laborde, uno de los artistas más destacados que dio Olavarría. Cantante lírico, docente y director teatral, desarrolló una extensa carrera que lo llevó desde el Conservatorio Municipal hasta escenarios nacionales e internacionales.

Fue becado por la Embajada de la República Federal de Alemania, integró el elenco de la Ópera Cómica de Madrid, se perfeccionó con el célebre tenor español Alfredo Kraus, dictó seminarios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y llegó a cumplir uno de sus mayores sueños cuando ofreció un recital en el Salón Dorado del Teatro Colón, en 1990.

Tras regresar a Olavarría fue convocado para dirigir el Teatro Municipal, impulsó el desarrollo del canto lírico local y formó numerosos artistas. Su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 1992, conmocionó a la comunidad cultural. Desde 1993, el escenario del Teatro Municipal lleva su nombre.

Mucho más que una biblioteca

A lo largo de estos 25 años, la Biblioteca Popular Coty Laborde amplió su propuesta mucho más allá del préstamo de libros. Actualmente desarrolla talleres literarios para adultos y niños junto a la Escuela Literaria Municipal Alfonsina, cursos de italiano, ajedrez, yoga y estimulación cognitiva para adultos mayores, además de presentaciones de libros, encuentros de escritores y proyectos comunitarios.

También es sede de la Asociación de Escritores Locales y mantiene un fuerte vínculo con establecimientos educativos de todos los niveles, que utilizan regularmente sus servicios.

La institución dispone además de computadoras, impresoras y servicio de fotocopiado, herramientas que complementan su tarea educativa y cultural.

Un cuarto de siglo promoviendo la lectura

Con presencia activa en redes sociales y una comunidad que supera ampliamente el barrio Pueblo Nuevo, la biblioteca celebra este nuevo aniversario reafirmando el objetivo con el que fue creada: promover la lectura, facilitar el acceso al conocimiento y generar un espacio abierto para el encuentro, la formación y la cultura.

A 25 años de su inauguración, la Biblioteca Popular Coty Laborde sigue demostrando que una biblioteca ya no es solamente un lugar donde se guardan libros, sino un espacio vivo donde la comunidad aprende, crea, comparte y construye identidad.