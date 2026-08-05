Perdieron todo en un incendio en Villa Aurora y piden ayuda para volver a empezar

Una familia de Olavarría inició una campaña solidaria luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda, ubicada en la esquina de Los Gladiolos y Bolívar, en el barrio Villa Aurora.

Según relató Cecilia Basualdo, el siniestro ocurrió el pasado 28 de julio y provocó la pérdida total de la casa y de todas las pertenencias de la familia.

«Mi pareja y yo perdimos absolutamente todas nuestras pertenencias y hoy nos encontramos comenzando de cero», expresó al solicitar la colaboración de la comunidad para poder alquilar una vivienda y recuperar, de a poco, los elementos indispensables para rehacer su vida.

Quienes deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo a través del siguiente alias:

Alias: chechubasualdo

Titular: Marta Cecilia Basualdo

Además, quienes quieran comunicarse con la familia pueden hacerlo al WhatsApp 2284-505493.

Desde la familia agradecieron el acompañamiento y remarcaron que toda ayuda y difusión resulta fundamental para poder atravesar este difícil momento.