El MTE se suma a la procesión de San Cayetano con el pedido de «paz, pan, tierra, techo y trabajo»

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Olavarría anunció que participará este viernes 7 de agosto de la tradicional procesión en honor a San Cayetano, patrono del pan y el trabajo.

Tal fue informado por la parroquia San Cayetano de Olavarría, la procesión se iniciará a las 15 horas desde la intersección de Beruti y Avellaneda y desde allí llegará al templo parroquial emplazado en el barrio CECO.

En este sentido, el MTE convocó para las 14:30.

El MTE anunció que marchará bajo la «Seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo».

A través de la convocatoria difundida en redes sociales, el MTE invitó a vecinos y vecinas a participar de la actividad, que volverá a desarrollarse en el marco de la celebración religiosa del 7 de agosto.