Incendios de viviendas y vehículos marcaron el trabajo de Bomberos durante julio

Los Bomberos Voluntarios de Olavarría tuvieron un mes de intensa actividad durante julio, período en el que realizaron 79 intervenciones en distintos puntos del partido. Los datos surgen del informe estadístico difundido por la institución, que además da cuenta de 158.193 minutos/hombre dedicados a la atención de emergencias y otros servicios.

Los incendios volvieron a representar una parte importante del trabajo del Cuerpo Activo. En total se registraron 12 siniestros, de los cuales cuatro afectaron viviendas, siete fueron incendios de vehículos y uno correspondió a otro tipo de foco ígneo.

A esas intervenciones se sumaron seis servicios de auxilio y rescate, además de guardias operativas, colaboraciones con otras instituciones, servicios especiales, ceremoniales y tareas técnicas que forman parte de la labor cotidiana de los bomberos.

Desde la institución destacaron que detrás de cada salida existe un importante despliegue humano, sustentado en la capacitación permanente y la disponibilidad del personal para responder a cada emergencia.

El balance mensual refleja la diversidad de situaciones que atienden los Bomberos Voluntarios de Olavarría y el compromiso sostenido de quienes integran el Cuerpo Activo, que durante julio dedicó más de 158 mil minutos de servicio para brindar respuesta y protección a la comunidad.