La legendaria Falta y Resto llega a Olavarría con «Murgotán», un espectáculo que fusiona murga y tango

El sábado 22 de agosto a las 21 horas, el Teatro Municipal será escenario de una propuesta única: Falta y Resto, la murga uruguaya que transformó para siempre la historia del género, presentará “Murgotán”, un espectáculo que fusiona la potencia del coro murguero con la sensibilidad del tango.

Con 45 años de trayectoria, la agrupación llega con una puesta que combina su coro laureado y su emblemática batería con los sonidos del contrabajo, piano, guitarra y bandoneón, creando una nueva identidad musical que ya sorprende en los escenarios del sur.

“Murgotán” es el nuevo sonido de la esquina del barrio, un encuentro entre dos expresiones profundamente rioplatenses: la fuerza colectiva de la murga y la emoción del tango. Un espectáculo donde los grandes éxitos de Falta y Resto conviven con fragmentos de sus creaciones más recientes, en una versión renovada y diferente.

Sobre el escenario estarán grandes referentes del género como Raúl “Tintabrava” Castro, alma creativa de la murga; El Zurdo Bessio, Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y Lucila Scariatto, reconocida como una de las grandes voces del carnaval uruguayo.

La propuesta representa un nuevo paso artístico para una formación que durante décadas llevó la murga uruguaya a escenarios internacionales, convirtiéndola en una de las expresiones más potentes de la cultura popular latinoamericana.

Una noche para vivir la murga como nunca antes: con la energía del carnaval, la poesía de sus letras y la nostalgia tanguera de un sonido que llegó para quedarse.

Entradas

Las localidades son numeradas y tienen los siguientes valores:

Platea baja: $71.500

$71.500 Platea alta: $71.500

$71.500 Sillas de palcos y pullman: $66.000

Puntos de venta: