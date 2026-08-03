Se realizó el 7° encuentro de coleccionismo en la sociedad de fomento Mariano Moreno

Imágenes: Mauricio Latorre

Durante la jornada de este domingo 2 de agosto se llevó a cabo el 7° Encuentro de Coleccionismo en la ciudad de Olavarría. La actividad tuvo lugar de 12:00 a 19:00 horas en el gimnasio de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, ubicado en España 4025 casi Sarmiento.

El evento, organizado por la agrupación Coleccionismo Olavarría, contó con entrada libre y gratuita. Durante la jornada se presentaron distintas muestras y exposiciones que incluyeron vehículos a escala, maquetas, figuras de acción, latas temáticas y diversos objetos de colección reunidos por los participantes.