Azul activó un plan preventivo ante la posible llegada del «Súper Niño»

El intendente de Azul, Nelson Sombra, encabezó una reunión de gabinete para coordinar acciones preventivas frente a la posible llegada del fenómeno climático conocido como «Súper Niño», que según los pronósticos podría generar eventos meteorológicos de gran intensidad durante los próximos meses.

Del encuentro participaron funcionarios de las áreas de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo de la Comunidad, Economía y Hacienda, Producción, Salud, Tránsito, Defensa Civil, Vialidad y delegaciones municipales, entre otras dependencias.

Durante la reunión se analizó la información que la Provincia monitorea sobre la evolución del fenómeno y las variables climáticas que podrían impactar en el partido de Azul. Además, se revisaron las obras y medidas preventivas que ya están en marcha y se evaluaron herramientas administrativas para agilizar la respuesta del Municipio en caso de una emergencia.

Entre los principales puntos tratados se avanzó en la organización de un esquema de trabajo conjunto que incluye el relevamiento de personal y recursos materiales de cada área, la planificación de tareas operativas, la identificación de sectores prioritarios y la logística para eventuales evacuaciones y asistencia social.

También se destacó el fortalecimiento de la red de alerta junto a Defensa Civil, el trabajo coordinado con el Comité Hídrico y la futura conformación de una mesa ampliada con instituciones y fuerzas de seguridad para optimizar la respuesta ante posibles contingencias.

Finalmente, desde la comuna señalaron que continuarán intensificando las tareas de mantenimiento y limpieza de canales, desagües e infraestructura hídrica en todo el distrito, al tiempo que solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener estos espacios en condiciones y contribuir a reducir los riesgos ante eventuales fenómenos climáticos.