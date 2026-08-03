Fanazul: pusieron en disponibilidad a 32 trabajadores y la planta quedó sin actividad

Fuente: Diario El Tiempo

La situación de Fanazul volvió a quedar en el centro de la escena luego de que 32 trabajadores fueran pasados a disponibilidad, una medida que implica que permanezcan en sus domicilios sin prestar tareas mientras avanza el proceso de privatización de la planta.

La información fue confirmada por el exdirector de Fanazul, Oscar «Cachi» Espinosa, durante una entrevista con Gustavo Cruz en el programa «Miradas Cruzadas», que se emite por Radio Ekko.

Una planta prácticamente paralizada

Espinosa explicó que las notificaciones fueron entregadas el pasado viernes y que, desde entonces, la planta quedó reducida a una dotación mínima destinada únicamente a mantener los servicios esenciales.

«Con la cantidad de gente que ha quedado, no se puede producir absolutamente nada», sostuvo el exdirector, al describir el presente de la fábrica.

Según indicó, el personal que permanece en el establecimiento se limita a cubrir funciones vinculadas con la guardia, el abastecimiento de agua y el suministro de energía eléctrica, mientras que el resto de la actividad productiva se encuentra paralizada.

Cómo será el proceso de privatización

Durante la entrevista, Espinosa también se refirió al proceso de privatización de Fanazul, cuyo pliego fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 3 de julio.

De acuerdo con lo establecido, la licitación se realizará mediante un concurso público nacional e internacional por unidades de negocio, con contratos previstos para una Unidad Transitoria por un plazo de entre 10 y 35 años.

El procedimiento contempla tres etapas. En la primera se realizará la preselección de oferentes, que deberán acreditar una experiencia mínima de 15 años. Luego se evaluarán las propuestas técnicas de modernización y, finalmente, las ofertas económicas.

El cronograma fija como fecha límite para la presentación de ofertas el 15 de septiembre, mientras que la apertura de sobres se llevará a cabo el 16 de septiembre.

La incertidumbre por los puestos de trabajo

Uno de los aspectos que más preocupación genera entre los trabajadores es el régimen laboral previsto en el pliego.

Según explicó Espinosa, la eventual privatización no implica el traspaso automático del personal a la empresa que resulte adjudicataria.

En ese sentido, señaló que los empleados continuarán bajo la órbita de Fabricaciones Militares, salvo que exista un acuerdo voluntario entre el trabajador, el Estado nacional y la futura empresa concesionaria.

Aunque reiteró su desacuerdo con la privatización de una planta vinculada a la producción para la defensa nacional, consideró que, si el proceso finalmente avanza, resultará indispensable que la empresa adjudicataria incorpore a los actuales trabajadores, debido a la experiencia específica que poseen en materia de seguridad industrial y manipulación de explosivos.