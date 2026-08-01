Volcó un acoplado cargado con gallinas sobre la Ruta 226

La Región
Por En Linea Noticias 0

Fuente: Noticias de Azul

Un acoplado que transportaba gallinas volcó sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 370.

Como consecuencia del siniestro, parte de la carga quedó esparcida sobre la banquina: varias aves murieron, mientras que las sobrevivientes debieron ser transbordadas a otro camión para continuar el viaje.

Por causas que aún no fueron determinadas, el vehículo, que se dirigía desde la provincia de Mendoza hacia la ciudad de Azul, terminó volcando. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor no sufrió lesiones.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Policía de Paula, a cargo de Ezequiel Karlau, que aseguró el sector y coordinó el operativo para permitir el transbordo de la carga y mantener la circulación en condiciones seguras.

También intervino un auxilio de Corresur, que asistió al conductor, demarcó la zona del incidente y permaneció en el lugar hasta que finalizaron las tareas y se normalizó el tránsito. Las condiciones climáticas fueron favorables, ya que no se registró la habitual niebla que suele reducir la visibilidad en ese sector de la ruta.

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