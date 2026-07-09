La Cámpora agita el fantasma de Vandor para escalar la pelea con Axel Kicillof

El jefe del bloque bonaerenses de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, trazó, sin nombrarlo, un paralelismo entre el Axel Kicillof y el dirigente del sindicalismo peronista Augusto Timoteo Vandor -asesinado en la década del 60 del siglo pasado-, en un giro discursivo destinado a cuestionar la posibilidad de una candidatura presidencial del gobernador, al tiempo que volvió a sostener que la postulante del peronismo debe ser la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, sobre quien pesa una prohibición judicial para presentarse.

“Mis abuelos militaron la resistencia peronista trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor. Probablemente, otros compañeros y compañeras creían que ese posibilismo iba a llevar a la Argentina a un buen lugar. Lo pensaban desde la buena fe. Mi historia personal y política tiene que ver con pelear para llevar adelante lo que el pueblo necesita y hoy necesitamos una figura como Cristina por la fortaleza que tiene”, dijo Tignanelli ayer a la radio digital Futurock.

En la historia del peronismo, Vandor es usualmente asociado a la deslealtad -cuando no a la traición- por su intento de construir una variante del peronismo propia, liderada por él, mientras Juan Domingo Perón estaba exiliado en España luego del golpe de estado de 1955. Kicillof lanzó una corriente interna en el peronismo y evalúa una candidatura presidencial en 2027, con Cristina Kirchner inhabilitada para competir por la condena en la causa Vialidad, a raíz de la cual cumple prisión domiciliaria.

El camporismo ya había intentado trazar un paralelismo entre Kicillof y Vandor pero nunca en boca de un dirigente tan encumbrado: Tignanellli es un alto jefe de La Cámpora, muy cercano Máximo Kirchner, quien ejerce a través del diputado el control directo sobre la organización en la provincia de Buenos Aires. Por esos sus palabras son interpretadas como mensajes con el aval directo de la cumbre de la estructura del cristinismo, que se producen en el momento más intenso de la campaña para instalar la idea de que el sector tendrá una candidatura propia.

El diputado Tignanelli -como ya hicieron Máximo Kirchner, Mayra Mendoza u Oscar Parrilli- sostiene que la candidatura presidencial debe ser para Cristina Kirchner, aunque la sentencia de la causa Vialidad, que la Corte dejó firme, se lo prohíba. Consultado por una alternativa, un “Plan B”, ante esa imposibilidad, el diputado bonaerense dijo “estamos pensando en el Plan A y tenemos todos que trabajar por ese objetivo. Es quien puede poner un freno y ordenar lo que está pasando en nuestro país”.

Las declaraciones de Tignanelli se dan en el marco de un operativo político para instalar la figura de Cristina en el centro de una campaña de cara a las presidenciales con el slogan “Cristina Libre”, que se intensificó tras el primer aniversario de la detención domiciliaria de la Expresidenta. Ayer, la diputada Mayra Mendoza hizo un acto en Ituzaingó en la que volvió a plantear la liberación de la expresidenta. Y su par marplatense, Fernanda Raverta, encabezó una manifestación en el departamento de San José 1111.

Kicillof viene, por su parte, de ratificar su construcción política propia en dos plenarios del Movimiento Derecho al Futuro, su sector interno en el peronismo, en los que ordenó no responder los cuestionamientos del cristinismo y apuntar las críticas al gobierno de Javier Milei, en especial a su política económica. El gobernador resiste hasta ahora la exigencia de Máximo Kirchner de visitar a su madre como gesto para descomprimir la tensión, al que le recordó, a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que ya lo hizo en octubre pero la pelea siguió.

Así, el peronismo se asoma a la posibilidad de una doble candidatura para el año próximo, mientras el gobierno negocia -por ahora sin éxito- para eliminar o suspender las PASO, un mecanismo que podría servir para evitar la fractura en las urnas. Tignanelli dijo en ese sentido que , “el peronismo está obligado a crear una síntesis porque lo que está enfrente no tiene nada que ver con el peronismo” y “el modo de llegar a una síntesis probablemente sea por medio de las PASO o alguna manera que tenga que ver con la opinión del conjunto”.