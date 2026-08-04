Movimientos en el gabinete de Wesner: Juan Pablo Arouxet es el nuevo secretario de Desarrollo de la Comunidad

El intendente Maximiliano Wesner dispuso un nuevo cambio en una de las áreas más importantes de su gabinete. Juan Pablo Arouxet asumirá la conducción de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en reemplazo de María Laura Gamberini, quien estaba al frente de esa dependencia.

Hasta ahora, Arouxet se desempeñaba como responsable del área de Deportes del Municipio y pasará a conducir una secretaría con fuerte presencia territorial y a cargo de programas sociales, comunitarios y de asistencia.

Con este nombramiento, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad tendrá su tercer titular desde el inicio de la gestión de Wesner, en diciembre de 2023. Al asumir el actual gobierno municipal, el área estuvo a cargo de Cristian Daniel Delpiani, quien posteriormente fue reemplazado por María Laura Gamberini. Ahora, la conducción quedará en manos de Arouxet.

Se trata del segundo recambio de secretario en esa dependencia durante la actual administración, convirtiéndose en el área del gabinete que más cambios de conducción ha registrado desde el comienzo de la gestión.

Por otra parte, el Municipio también informó la designación de Gabriel León como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas, dentro de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.