Mes de las Infancias: el festejo central será el 16 de agosto en el Parque Helios Eseverri

El Municipio de Olavarría presentó el cronograma de actividades por el Mes de las Infancias, que se desarrollarán durante todo agosto en distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido con propuestas recreativas, artísticas y culturales para niñas, niños y sus familias.

Las jornadas serán organizadas de manera articulada por distintas áreas municipales e incluirán juegos, inflables, meriendas, golosinas y otras actividades pensadas para compartir una tarde de recreación.

El evento central se realizará el domingo 16 de agosto, de 14 a 17 horas, en el Parque Helios Eseverri, en una celebración organizada en conjunto por el Municipio de Olavarría y MANO.

Transporte gratuito para llegar al festejo

Con el objetivo de facilitar la participación de las familias, el Municipio informó que el domingo 16 de agosto el servicio urbano de transporte público de pasajeros será gratuito entre las 13 y las 18 horas, para que vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad puedan asistir al festejo central del Mes de las Infancias.

La franja horaria fue establecida para garantizar tanto el traslado hacia el Parque Helios Eseverri antes del inicio de las actividades como el regreso a los hogares una vez finalizada la jornada, permitiendo viajar sin costo durante ese período.

Durante el festejo habrá actividades recreativas, artísticas y culturales, juegos inflables, meriendas y distintas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

Cronograma de actividades

Sábado 8 de agosto: Playón de Sierra Chica (Barrio Federal), de 15 a 17 horas.

Playón de Sierra Chica (Barrio Federal), de 15 a 17 horas. Domingo 9 de agosto: Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo de Sierras Bayas, de 15 a 17 horas.

Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo de Sierras Bayas, de 15 a 17 horas. Viernes 14 de agosto: Plaza del barrio Nicolás Avellaneda, de 15 a 17 horas.

Plaza del barrio Nicolás Avellaneda, de 15 a 17 horas. Sábado 15 de agosto: Sociedad de Fomento Von Bernard, barrio AOMA, de 15 a 17 horas.

Sociedad de Fomento Von Bernard, barrio AOMA, de 15 a 17 horas. Domingo 16 de agosto: Parque Helios Eseverri, junto a MANO, de 14 a 17 horas.

Parque Helios Eseverri, junto a MANO, de 14 a 17 horas. Lunes 17 de agosto: Club Espigas, de 15 a 17 horas.

Club Espigas, de 15 a 17 horas. Viernes 21 de agosto: CIC del barrio Facundo Quiroga II, de 15 a 17 horas.

CIC del barrio Facundo Quiroga II, de 15 a 17 horas. Sábado 22 de agosto: Club Recalde, de 15 a 17 horas.

Club Recalde, de 15 a 17 horas. Domingo 23 de agosto: Club Loma Negra, de 15 a 17 horas.

Club Loma Negra, de 15 a 17 horas. Viernes 28 de agosto: Delegación Santa Luisa, de 15 a 17 horas.

Delegación Santa Luisa, de 15 a 17 horas. Sábado 29 de agosto: Parque Mitre de Hinojo, de 15 a 17 horas.

Parque Mitre de Hinojo, de 15 a 17 horas. Domingo 30 de agosto: Centro Deportivo y Recreativo Municipal «Diego Armando Maradona», de 15 a 17 horas.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a participar de las distintas propuestas que se desarrollarán durante el Mes de las Infancias, con actividades que recorrerán barrios y localidades del Partido para acercar espacios de encuentro, recreación y entretenimiento a las familias olavarrienses.