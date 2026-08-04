El Servicio de Odontología del Hospital realizó una compleja cirugía maxilofacial con recursos propios

El Servicio de Odontología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” concretó con éxito una cirugía maxilofacial de alta complejidad utilizando recursos humanos, instrumental e insumos propios, en una intervención que permitió resolver un grave cuadro de politraumatismo facial y ratificó la capacidad del equipo especializado para afrontar este tipo de casos en el sistema público de salud.

La cirugía fue realizada por profesionales del área de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial a un paciente que había ingresado por la guardia del Hospital un sábado por la noche, luego de sufrir un siniestro vial ocurrido tiempo atrás en la localidad de Hinojo. El cuadro presentaba un politraumatismo del macizo facial con compromiso del complejo órbito-malar bilateral, del maxilar superior e inferior, además de la pérdida de varias piezas dentarias.

En una primera etapa se realizaron las maniobras de urgencia para estabilizar al paciente y posteriormente se programó la intervención definitiva.

El especialista en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, Dr. Pablo Ferrari, explicó que «se trató de una reducción y osteosíntesis de fracturas que involucraban varios huesos del cráneo. Es una cirugía que se realiza en nuestro servicio, aunque en este caso fue de mayor complejidad por la cantidad de estructuras afectadas».

La operación se llevó a cabo íntegramente en el quirófano del Hospital Municipal con el equipamiento disponible en el establecimiento y materiales de ortopedia provistos por el Municipio.

Ferrari destacó además que «a nivel instrumental se utilizó lo que nosotros contamos en el hospital. El recurso humano es fundamental porque sin eso no lo hubiésemos podido realizar. El Municipio proveyó material de ortopedia de muy buena calidad, que eso también determina la calidad de la cirugía».

Tras la intervención, el paciente evolucionó favorablemente, no presentó complicaciones y ya recibió el alta médica. Actualmente continúa con un tratamiento de rehabilitación odontológica que se desarrolla de manera ambulatoria.

Un servicio que atiende urgencias y tratamientos programados

El Servicio de Odontología del Hospital Municipal está integrado por seis odontólogos de planta para adultos, dos odontopediatras, dos asistentes, dos administrativos y la jefatura del área. Atiende de lunes a viernes en los turnos mañana y tarde, respondiendo tanto a urgencias como a turnos programados.

La odontóloga Carolina Guarrochena explicó que el servicio combina la atención de consultorio con prácticas de mayor complejidad.

«Tenemos días de demanda con turnos programados y además días de prácticas especiales como endodoncia, cirugías y prótesis. Y a eso se suman las urgencias que vienen en el día», señaló.

La atención del Servicio de Odontología de Adultos está destinada a pacientes mayores de 15 años que cuenten con carnet hospitalario.

Por su parte, la Dra. Paola Leardini remarcó que los traumatismos faciales representan una problemática frecuente y que el equipo cuenta con la preparación necesaria para abordarlos.

«La estadística de traumatismos es muy alta y muchas veces no tiene la visibilidad necesaria. Somos un equipo que está preparado para afrontar estos traumatismos complejos que vemos diariamente y tratamos de resolverlos de la mejor manera», afirmó.

En la misma línea, la Dra. Manuela Lucas destacó que «en el Servicio de Odontología del Hospital tenemos un equipo suficientemente capacitado para resolver este tipo de traumatismos en la guardia odontológica».

Desde el Hospital señalaron que este tipo de procedimientos se realizan de manera continua, consolidando al Servicio de Odontología como un área estratégica dentro del sistema de salud municipal.

El equipo de Odontología de Adultos está integrado por María Emilia Matteucci, jefa del servicio, Pablo Ferrari, Carolina Guarrochena, Paola Leardini, Manuela Lucas, Gustavo Cueto y Bernardo Merlos Puyó.