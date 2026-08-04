Olavarría incorpora cuatro nuevas ambulancias al sistema público de salud con la visita del ministro Nicolás Kreplak

El Municipio de Olavarría presentará este miércoles cuatro nuevas ambulancias que se sumarán al sistema público de Salud del distrito.

La actividad contará con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y del intendente municipal.

Las unidades serán exhibidas desde las 12 horas en avenida Sarmiento y Alsina, en el sector de estacionamiento, y luego quedarán incorporadas al parque automotor sanitario para reforzar la atención de emergencias y los traslados de pacientes.

La llegada de los nuevos vehículos se da en un contexto donde el funcionamiento del sistema de emergencias y la disponibilidad de recursos para la atención prehospitalaria ocupan un lugar central en la agenda sanitaria local.

Desde el Municipio señalaron que las ambulancias permitirán fortalecer la capacidad de respuesta del área de Salud en todo el Partido, aunque aún no fueron informados detalles sobre la inversión realizada ni el esquema de distribución que tendrán las unidades.

La presencia de Kreplak le suma además un componente político a la presentación, en una nueva visita del funcionario provincial a Olavarría vinculada a temas de infraestructura y equipamiento sanitario.