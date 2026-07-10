Se realizó la tradicional velada de gala por el día de la independencia en Olavarría

Este jueves a las 20 horas se llevó a cabo la tradicional velada de gala en el marco de los festejos por el Día de la Independencia en Olavarría. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Municipal, donde una importante cantidad de público se dio cita para disfrutar de una propuesta musical con acceso libre y gratuito.

La velada contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo, y las concejalas Lucía Palacios y Belén Abraham. En representación de las fuerzas armadas asistieron el jefe del Regimiento, teniente Andrés Galván, y el jefe de Ingenieros, José Flores Castañeda. Asimismo, participaron del acto representantes de diversas entidades de la comunidad y los compositores locales de las obras interpretadas.

La apertura de la noche contó con palabras de bienvenida que recordaron el valor histórico del Congreso de Tucumán, señalando que la independencia se construye defendiendo el bien común y garantizando el acceso a la educación, el trabajo y la cultura. Seguidamente, las autoridades y el público presente se pusieron de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado en vivo por la propia formación sinfónica.

La velada musical estuvo bajo la responsabilidad de la Orquesta Sinfónica Municipal «Mtro. Mario Patané», bajo la dirección musical del maestro Diego Lurbe. La presentación se destacó por ofrecer un repertorio integrado en su totalidad por obras que significaron estrenos absolutos para la ciudad, consolidando el valor artístico del cuerpo municipal.

El concierto sinfónico comenzó con la interpretación de la «Suite Ecuatoriana N.º 2», una obra de Segundo Luis Moreno, compositor y musicólogo ecuatoriano enfocado en el nacionalismo musical y en las manifestaciones populares e indígenas de su país. La sinfónica recorrió sus cinco movimientos: Danzante, Rondeña, Yaraví, Sanjuanito y Pasillo.

Seguidamente, los músicos ejecutaron la composición «Pampa Gris», una pieza creada por el pianista, compositor y docente olavarriense Ignacio Montoya Carlotto, quien estuvo presente en la sala. La obra, que fue un encargo de la Sinfónica Provincial de Entre Ríos estrenada en la temporada 2025, se desarrolló a lo largo de sus cuatro partes consecutivas buscando reflejar la inmensidad de la llanura pampeana y su huella en el carácter de sus habitantes.

Otro de los momentos principales de la gala se dio con la presentación de «Carpincho. Leyenda Sinfónica N.º 2», una composición del pianista y docente local Jesús Cañete, quien también acompañó la velada. Esta obra, que forma parte del tríptico Tres Leyendas Sinfónicas Argentinas y está dedicada a la memoria de su madre Mirta Nicora, significó un estreno mundial absoluto al abordar el triunfo del amor y la vida frente a la tragedia.

El cierre del programa oficial estuvo a cargo de la obra «Huapango», del compositor mexicano José Pablo Moncayo, ejecutada a través de su movimiento Allegro moderato. La pieza, representativa del nacionalismo musical de ese país, recopila sones populares de la región de Veracruz como “El siquisirí”, “El balajú” y “El gavilancito”, coronando de este modo la celebración patria.