Estudiá en Sociales: sigue abierta la inscripción para comenzar a cursar en agosto

Permanece abierta en La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires la preinscripción para las seis carreras de grado presenciales, destinadas a quienes tengan interés en comenzar a cursar en el mes de agosto.

FACSO ofrece las carreras de Licenciatura en Antropología orientación Social, Licenciatura en Antropología orientación Arqueología, Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo y los Profesorados de Comunicación Social y Antropología.

Anualmente estudiantes de Olavarría y la región, así como de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del resto del país eligen a la Facultad de Ciencias Sociales para iniciar sus estudios universitarios.

Sociales se caracteriza por ser una institución de referencia permanente en el ámbito académico, científico, en la investigación y en la extensión, con articulación continua con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

La inscripción se extenderá hasta el 16 de julio. Quienes estén interesados/as en inscribirse en primer lugar deben completar un formulario online, y posteriormente presentar la totalidad de la documentación en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, avenida Del Valle 5737.

Oferta académica de la Facultad de Ciencias Sociales

Licenciatura en Antropología orientación Arqueología (5 años): ofrece formación teórica y práctica para estudiar sociedades del pasado a través de sus vestigios materiales y comprender otros modos de vida distintos a la sociedad contemporánea.

Licenciatura en Antropología orientación Social (5 años): brinda formación en ciencias antropológicas con énfasis en la dimensión sociocultural, para comprender procesos sociales locales, regionales, nacionales y globales.

Licenciatura en Comunicación Social (5 años): permite analizar prácticas humanas y procesos de comunicación utilizando herramientas de sociología, lingüística y antropología.

Periodismo (4 años): forma profesionales capaces de producir información con sentido crítico y ética profesional, combinando teoría y práctica en distintos medios y con formación en áreas específicas.

Profesorado de Antropología (4 años y un cuatrimestre): forma profesionales de la enseñanza con sólidos conocimientos en Ciencias Sociales y Antropología, capaces de abordar procesos educativos en distintos contextos.

Profesorado de Comunicación Social (4 años y un cuatrimestre): forma profesionales de la enseñanza con conocimientos en Ciencias Sociales y Comunicación, capacitados para análisis crítico de la sociedad y enseñanza de procesos educativos integrando los saberes del campo de la Comunicación.Para saber cómo inscribirte debés ingresar a www.soc.unicen.edu.ar