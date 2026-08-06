Violencia de género: Buscan al hombre que golpeó a una mujer, una niña y provocó el incendio de una vivienda

El hombre denunciado por Noelia Soledad Louge tras el violento episodio ocurrido el sábado 25 de julio en barrio Avellaneda es buscado por la Justicia para ser notificado de las medidas cautelares vigentes dispuestas en el marco de la causa.

El caso sumó en las últimas horas una nueva instancia judicial. Según pudo saber En Línea, se llevan adelante distintas medidas para localizar al acusado, quien debe ser notificado formalmente de las disposiciones ordenadas por la Justicia.

El caso que conmocionó a Olavarría sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: el acusado por el ataque denunciado por Noelia Soledad Louge cuenta con un pedido de captura vigente y es buscado para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Según pudo saber En Línea, la medida fue dispuesta luego de que el hombre no se presentara ante la Justicia y no se encontrara a derecho en el marco de la causa iniciada tras el episodio ocurrido el sábado 25 de julio en barrio Avellaneda.

La denuncia de Louge sostiene que ese día el hombre ingresó a la vivienda, la agredió físicamente a ella y a una de sus hijas, y posteriormente provocó el incendio del inmueble. La menor debió recibir atención médica en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

La investigación se inició luego de la denuncia realizada por Louge, quien relató que el hombre ingresó a su vivienda, la agredió físicamente a ella y a una de sus hijas y, posteriormente, se produjo el incendio del inmueble ubicado en barrio Avellaneda.

Como consecuencia del episodio, la menor debió recibir atención médica en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

Días después del hecho, Noelia Soledad Louge brindó una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, donde relató la situación que atraviesa junto a sus cinco hijas y reclamó respuestas urgentes ante el temor por su seguridad y la de su familia.

“Nos va a terminar matando. El trofeo de él soy yo”, había expresado Louge durante la entrevista, al describir la situación que atraviesa luego del ataque denunciado.

Tras el incendio, la familia debió abandonar la vivienda debido a los daños ocasionados y permanece con acompañamiento mientras avanzan las actuaciones judiciales.

En el marco de la causa, la Justicia dispuso medidas cautelares y actualmente se trabaja para ubicar al acusado y concretar la notificación correspondiente, mientras continúa la investigación del hecho denunciado.