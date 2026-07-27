A casi 24 horas del violento episodio familiar, la Justicia aún no dispuso medidas contra el acusado

El hombre de 33 años está acusado de agredir físicamente a su pareja y a la hija de ella, de 11 años, además de provocar un incendio en una vivienda de calle 14 al 3600.

La causa está en manos de la UFI N.º 5

A casi 24 horas del grave episodio de violencia de género ocurrido este sábado por la noche en Olavarría, fuentes oficiales indicaron que la Justicia no dispuso hasta el momento ninguna medida contra el hombre señalado como acusado del hecho.

El episodio se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada sobre calle 14 al 3600. Al arribar efectivos del Comando de Patrullas, una mujer de 36 años manifestó que su pareja la había golpeado con puños en la cabeza y que también había agredido a su hija de 11 años.

Ambas víctimas fueron trasladadas por una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde recibieron atención médica. Según se informó, ninguna de las dos presentaba lesiones de gravedad.

Mientras el personal policial intervenía en el domicilio, el hombre permanecía dentro de la vivienda y habría iniciado un incendio en una de las habitaciones del inmueble.

Ante la emergencia, la unidad número 16 de Bomberos Voluntarios de Olavarría acudió al lugar e ingresó al domicilio para controlar el foco ígneo. En ese momento, el acusado escapó por el patio trasero y logró darse a la fuga.

Los bomberos lograron extinguir las llamas y evitaron que el fuego se propagara al resto de la estructura. En tanto, personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia tomó declaración a las víctimas mientras eran asistidas en el centro de salud.

La investigación fue caratulada como “lesiones e incendio” y quedó a cargo de la UFI N.º 5.

Hasta este domingo, voceros oficiales confirmaron que no se había ordenado ninguna medida judicial contra el acusado.