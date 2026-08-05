Loma Negra cumple 100 años de historia desde la apertura de su primera planta en Olavarría

La empresa cementera Loma Negra conmemora el centenario de su fundación, iniciada en 1926 con la inauguración de su primera planta en la localidad de Loma Negra, en el partido de Olavarría.

Desde la firma destacaron que «las características únicas de esta zona, en el centro de la Provincia de Buenos Aires, permitieron la producción del cemento a escala industrial». A partir de este hito, la empresa señaló que acompañó el crecimiento de la Argentina «promoviendo el desarrollo de infraestructura, impulsando la innovación en la industria y fortaleciendo un modelo de crecimiento sostenible».

A su vez, repasaron el impacto local de sus establecimientos: «Fue en torno a nuestras fábricas donde nacieron barrios, escuelas, clubes y proyectos de vida, consolidando comunidades en muchas de las localidades y provincias donde está presente Loma Negra».

En el marco de la conmemoración, el CEO de la compañía, Sergio D. Faifman, afirmó: «Cumplir 100 años es mucho más que celebrar una fecha: es reconocer a las generaciones de personas que hicieron posible esta historia y renovar nuestro compromiso con el futuro».

Asimismo, Faifman agregó: «Durante un siglo acompañamos el crecimiento de la Argentina, impulsando obras, desarrollando comunidades y construyendo confianza. Ese legado nos llena de orgullo y, al mismo tiempo, nos desafía a seguir innovando para aportar valor al desarrollo del país durante los próximos cien años».

Actualmente, Loma Negra cuenta con una participación de mercado cercana al 45% dentro de la industria cementera del país y mantiene en funcionamiento ocho plantas industriales distribuidas en cuatro provincias.