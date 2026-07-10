Vínculos: una jueza de Familia creó una aplicación con inteligencia artificial para reducir los conflictos entre progenitores

La jueza de Familia de Morón María Laura Lucchini Minuzzi desarrolló Vínculos, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para moderar la comunicación entre progenitores separados, con el objetivo de disminuir la conflictividad y evitar que los desacuerdos por la crianza de los hijos terminen escalando en los tribunales. La herramienta comenzará a implementarse tras el receso judicial de invierno.

La magistrada, titular del Juzgado de Familia N° 9 del Departamento Judicial de Morón, presentó la aplicación durante las jornadas sobre Innovación Judicial. La propuesta apunta a reemplazar las conversaciones mantenidas por aplicaciones de mensajería tradicionales por un entorno digital diseñado específicamente para la coparentalidad.

En la plataforma, todas las comunicaciones quedan registradas y pueden ser supervisadas por el juzgado cuando alguna de las partes lo solicita, aportando un respaldo documental en caso de futuras controversias.

Inteligencia artificial para moderar los mensajes

La principal innovación de Vínculos es la incorporación de inteligencia artificial para analizar el tono de los mensajes antes de que sean enviados. Si detecta expresiones agresivas, descalificaciones o acusaciones personales, el sistema propone una versión reformulada, con un lenguaje más objetivo y centrado exclusivamente en el hecho que se pretende comunicar.

Según explicó Lucchini Minuzzi, el propósito es evitar que la comunicación entre los progenitores se transforme en un espacio de confrontación permanente.

«Buscamos que la comunicación entre partes en conflicto no sea un campo de batalla y contenga reglas claras», sostuvo la jueza durante una entrevista en el programa Primer Plano.

Como ejemplo, si uno de los usuarios redacta un mensaje con reproches por el incumplimiento de la cuota alimentaria, la inteligencia artificial elimina las expresiones agraviantes y conserva únicamente la información objetiva sobre la falta de pago. Esa es la versión que finalmente recibe el destinatario.

Supervisión judicial y registro permanente

La aplicación no elimina el contenido de los reclamos, sino que procura reducir el impacto de las formas para evitar que los conflictos se profundicen.

Si la inteligencia artificial debe intervenir reiteradamente sobre los mensajes de alguno de los progenitores, los abogados podrán solicitar la revisión judicial del intercambio. En ese caso, el juez tendrá acceso tanto al texto original como a la versión reformulada por el sistema, información que permanece reservada para el expediente y no es visible para las partes.

Además, todas las conversaciones quedan almacenadas de manera permanente dentro de la plataforma.

Organización de gastos y crianza compartida

Además del servicio de mensajería, Vínculos incorpora herramientas destinadas a facilitar la organización cotidiana de la crianza compartida. Entre otras funciones, permite registrar y controlar gastos relacionados con la manutención, la alimentación y otras obligaciones económicas vinculadas a los hijos.

La plataforma también contempla protocolos de actuación y mecanismos de consentimiento informado para ambas partes, buscando ofrecer un espacio de comunicación más ordenado y transparente en los procesos de coparentalidad.