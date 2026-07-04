Murió atrapado en un boquete que hizo para entrar a robar a un depósito

Sucedió en Mar del Plata. La Policía encontró el cuerpo de un joven de entre 25 y 30 años, en un boquete del techo de un galpón ubicado a la altura del kilómetro 3,5 de la Ruta 88.

Un presunto intento de robo terminó de la manera más inesperada esta mañana sobre la Ruta 88, en cercanías de la ciudad de Mar del Plata. La Policía encontró el cuerpo de un joven de entre 25 y 30 años, que murió mientras intentaba ingresar a un depósito industrial y su cuerpo quedó atrapado en un boquete abierto en el techo del galpón, a unos cuatro metros de altura.

El hallazgo -de acuerdo con 0223- se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona inmóvil en un predio ubicado a la altura del kilómetro 3,5 de la ruta 88, en cercanías de la rotonda de la estación de servicio Shell y de ESEM Generadores.

Incrustado

Cuando llegaron al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas encontraron una escena llamativa: el cuerpo de un hombre estaba incrustado en una abertura de la chapa lateral del galpón, sin signos vitales.

Todo indica que el joven había realizado el boquete con el objetivo de ingresar al depósito y que, por causas que ahora investiga la Justicia, quedó atrapado en la estructura.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, que constató el fallecimiento. A partir de ese momento se preservó la escena y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría decimoprimera, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), Policía Científica y una dotación de Rescate, que debió realizar un operativo para retirar el cuerpo del techo del galpón una vez concluidas las pericias.

Sin identificación

La médica policial que examinó al fallecido indicó que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años que no presentaba lesiones visibles en la parte superior del cuerpo. Además, no llevaba documentación, por lo que hasta el momento no pudo ser identificado.

Las primeras actuaciones no detectaron indicios de participación de terceros. Una de las principales hipótesis es que el joven haya sufrido una descompensación cardíaca o algún otro problema de salud en el momento en que intentaba atravesar el boquete para ingresar al depósito.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, aunque la principal línea investigativa sostiene que el deceso se produjo durante un intento de robo al depósito.