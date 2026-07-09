Región Sanitaria IX alertó por nuevos intentos de estafas telefónicas vinculadas a gestiones de salud

La Región Sanitaria IX emitió un alerta ante el registro de nuevos intentos de estafas telefónicas en los que delincuentes se hacen pasar por organismos oficiales vinculados a la salud para obtener información personal o bancaria de los vecinos.

A través de un comunicado, el organismo recordó que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no solicita dinero ni datos relacionados con cuentas bancarias o billeteras virtuales por ningún medio de comunicación para realizar gestiones sanitarias o trámites.

Asimismo, aclaró que tampoco envía códigos de verificación que deban ser compartidos ni requiere información personal para concretar procedimientos administrativos.

Desde la Región Sanitaria IX recomendaron desestimar cualquier comunicación de estas características y realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes.