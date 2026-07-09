Laura Aloisi: «No puedo responder por las decisiones que se toman en otros espacios»

La exdiputada provincial por la Séptima Sección Electoral Laura Aloisi se refirió a su salida de la Cámara de Diputados bonaerense luego de que la olavarriense Mercedes Landívar reasumiera su banca el pasado 1° de julio.

La dirigente peronista sostuvo que la posibilidad de dejar el cargo siempre estuvo contemplada y evitó cuestionar la decisión política que derivó en el regreso de la legisladora.

En una entrevista concedida al diario El Tiempo de Azul, Aloisi explicó que su lugar en la Legislatura estaba supeditado a la licencia que había solicitado Landívar para desempeñarse como jefa de Gabinete del Municipio de Olavarría.

«No puedo responder por las decisiones que se toman en otros espacios y esto que pasó estaba dentro de las posibilidades, porque desde el momento que asumí sabía que era la primera diputada electa suplente y uno sabía del condicionamiento de la banca respecto de la posibilidad de que Landívar, que había pedido la licencia para ocupar la Jefatura de Gabinete de Olavarría, podía volver», afirmó.

Aloisi realizó además un balance positivo de su paso por la Cámara de Diputados y destacó el trabajo territorial realizado durante los dos años y medio en los que ocupó la banca.

«La tarea tuvo que ver con la representación de Azul, teniendo en cuenta que el peronismo hacía un tiempo que no tenía representación seccional y en el 2023 tuvimos la posibilidad de llevar la voz de la Séptima Sección», señaló. En ese sentido, remarcó que recorrieron de manera permanente los municipios de la región y trabajaron junto a instituciones, clubes, bibliotecas, escuelas y cooperadoras.

El escenario político

Durante la entrevista, la exlegisladora también se refirió a la situación interna del peronismo y respaldó el liderazgo del gobernador Axel Kicillof dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Al analizar el escenario nacional, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei y aseguró que «todos los días nos levantamos con una cachetada de Milei», al considerar que las políticas del Gobierno nacional afectan la producción, el consumo y las economías municipales.

En ese contexto, sostuvo que el objetivo del peronismo debe ser construir una propuesta competitiva para las próximas elecciones.

«No nos podemos permitir cuatro años más de este tipo y por eso, para los que hacemos política, el desafío es construir una alternativa», expresó.

Por último, Aloisi confirmó que continuará militando en la Agrupación Peronismo 26 de Julio y descartó regresar a la coordinación política de la UGL XXX de PAMI Azul, cargo del que se había licenciado para asumir como diputada provincial. Según explicó, esa función dejó de existir cuando tomó licencia para ocupar la banca legislativa.