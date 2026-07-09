Se realizó el tercer pericón nacional en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

La Unión Cívica Radical de Olavarría organizó este jueves el tercer pericón nacional, una propuesta que se desarrolló frente al Espacio Cultural 13 de Abril, ubicado en 25 de Mayo 2758. La actividad, enmarcada en los festejos por el 9 de Julio, contó con la participación de bailarines locales e invitados.

Belén Vergel, presidenta de la Unión Cívica Radical de Olavarría, destacó durante el encuentro la importancia de sostener la iniciativa que coordina Ana María, encargada de articular los diferentes grupos de baile año tras año. «La patria nos une, la identidad del pericón nos convoca y esas banderas celestes y blancas van a estar bailando acá», expresó la dirigente ante el público presente.

El evento libre y gratuito congregó a vecinos que se acercaron a presenciar la danza tradicional en la calle. Tras la presentación de los ballets, los integrantes de la UCR local compartieron tortas fritas y chocolate caliente con los asistentes, una preparación que demandó el trabajo de los militantes desde las primeras horas de la mañana en la sede partidaria.