Colegios privados bonaerenses van a la Justicia contra el pase de personal no docente al IPS

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) expresó su rechazo al traspaso del personal extraprogramático y no docente de los colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), en reemplazo del sistema nacional administrado por ANSES.

La controversia surgió a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso este cambio de régimen para los docentes extraprogramáticos y el personal no docente. Desde AIEPA advirtieron que la medida se adoptó sin instancias previas de diálogo y sin un marco normativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el problema radica en la falta de certeza sobre dónde ingresar los aportes, debido a que las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales y no existe una disposición federal que las libere de aportar a la ANSES. Según estimaciones del sector, la medida podría afectar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre auxiliares, no docentes y docentes de actividades extraprogramáticas.

La entidad advirtió sobre el impacto económico directo de la modificación, que podría incrementar el costo laboral por la pérdida del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales para establecimientos de gestión privada. Asimismo, señalaron que el aporte personal al régimen provincial es superior al del sistema nacional, lo que afectaría el ingreso de bolsillo de los empleados. También manifestaron preocupación por las consecuencias previsionales para el personal que, al no reunir los años necesarios en el IPS, deba jubilarse por ANSES tras haber derivado sus aportes a la provincia.

Ante este panorama, AIEPA promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El planteo se fundamenta en la vigencia del régimen nacional, la jerarquía normativa federal y el riesgo de que los colegios queden expuestos a reclamos de deuda por parte de la ANSES o ARCA si dejan de ingresar los aportes sin una exención nacional expresa.

En forma paralela, la asociación realizó presentaciones ante los organismos competentes y solicitó a la DIEGEP que no se exija la incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional hasta que exista certeza jurídica.

El conflicto sumó una dimensión institucional luego de que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, promoviera una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma. Para AIEPA, esta demanda respalda su postura al confirmar que el diferendo involucra competencias nacionales y recursos de la seguridad social.

La organización reiteró que los colegios privados buscan una definición clara y coordinada entre Nación y Provincia, por lo que solicitaron que no se exija la implementación del traspaso hasta que se resuelva la situación judicial.

Opciones de título para Google Discover