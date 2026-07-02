La Biblioteca Armando Collinet suma un taller de narrativa visual en collage

La Biblioteca Popular Armando Collinet incorporará a sus talleres una propuesta orientada a la exploración creativa a través del arte denominada Taller de Narrativa Visual en Collage.

La actividad invita a los participantes a contar historias, ideas y emociones mediante el recorte y la composición de imágenes. Durante los encuentros se explorarán recursos como el cambio de escala, las figuras geométricas y las metáforas visuales como herramientas de expresión artística. Desde la organización señalaron que no se requieren conocimientos previos ni experiencia en dibujo.

El taller será dictado por Fiamma Harambillet y comenzará el miércoles 5 de agosto. Las clases se desarrollarán los miércoles de 15:00 a 17:00 horas en la sede de la institución, ubicada en Alsina 2659. La primera clase será gratuita para que los interesados puedan conocer la propuesta antes de la inscripción definitiva.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet) o por correo electrónico a [email protected].