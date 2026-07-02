Se disputó una nueva fecha de la Liga Anual de ACOP

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel (ACOP) llevó adelante durante el pasado fin de semana una nueva jornada de su Liga Anual 2026, correspondiente a las categorías pares, con participación de jugadores y definiciones en distintos niveles.

Entre el 27 y 28 de junio se desarrolló la actividad que coronó a los campeones de Segunda, Cuarta, Quinta Junior, Sexta Caballeros y Sexta Damas, en el marco del circuito oficial que organiza la entidad local.

En Segunda Caballeros, el título quedó en manos de Marcos Silverii y Leonardo Silverii, quienes vencieron a Juan Longhini y Tomás Torchia por 6-0 y 6-0.

Por su parte, en Cuarta Caballeros, Juan Scrimizzi y Facundo Sosa se consagraron campeones tras superar a Francisco Melivilu y Jeremías Acuña por 6-1 y 6-2.

En Quinta Junior Caballeros, Nelson Verá y Leonardo Nievas derrotaron a Luis Falasco y Mariano Rodríguez por 7-6, 0-6 y 7-6.

En Sexta Caballeros, Marcos Rodríguez y Pablo Rivero ganaron la final ante Ignacio Hernández y Bautista Fraysse por 6-4 y 6-2.

Finalmente, en Sexta Damas, la consagración fue para Cintia Vidovi y Maira Venzi, quienes vencieron a Daiana Cabrera y Valentina Fernández por 6-3 y 6-2.

De esta manera, la Liga Anual 2026 continúa su desarrollo con una nueva fecha completada, dentro del circuito organizado por ACOP que reúne a jugadores de distintas categorías a lo largo de la temporada.