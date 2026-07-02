Se disputó una nueva fecha de la Liga Anual de ACOP

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Por En Linea Noticias 0

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel (ACOP) llevó adelante durante el pasado fin de semana una nueva jornada de su Liga Anual 2026, correspondiente a las categorías pares, con participación de jugadores y definiciones en distintos niveles.

Entre el 27 y 28 de junio se desarrolló la actividad que coronó a los campeones de Segunda, Cuarta, Quinta Junior, Sexta Caballeros y Sexta Damas, en el marco del circuito oficial que organiza la entidad local.

En Segunda Caballeros, el título quedó en manos de Marcos Silverii y Leonardo Silverii, quienes vencieron a Juan Longhini y Tomás Torchia por 6-0 y 6-0.

Por su parte, en Cuarta Caballeros, Juan Scrimizzi y Facundo Sosa se consagraron campeones tras superar a Francisco Melivilu y Jeremías Acuña por 6-1 y 6-2.

En Quinta Junior Caballeros, Nelson Verá y Leonardo Nievas derrotaron a Luis Falasco y Mariano Rodríguez por 7-6, 0-6 y 7-6.

En Sexta Caballeros, Marcos Rodríguez y Pablo Rivero ganaron la final ante Ignacio Hernández y Bautista Fraysse por 6-4 y 6-2.

Finalmente, en Sexta Damas, la consagración fue para Cintia Vidovi y Maira Venzi, quienes vencieron a Daiana Cabrera y Valentina Fernández por 6-3 y 6-2.

De esta manera, la Liga Anual 2026 continúa su desarrollo con una nueva fecha completada, dentro del circuito organizado por ACOP que reúne a jugadores de distintas categorías a lo largo de la temporada.

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