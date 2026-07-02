Omar Nicolas Margonari clasificó al Argentino de primera categoría en billar 5 quillas

Entre el jueves 25 y el domingo 28 de junio se disputó el cuarto y último Circuito Argentino de Billar (CAB) en las instalaciones del Club Teniente Origone de Justiniano Posse. El certamen contó con la participación de más de 150 jugadores de todo el país y definió el campeonato argentino, los clasificados al Mundial de agosto y las plazas para los torneos nacionales de cada categoría.

El Club Español de Olavarría estuvo representado por Omar Nicolas Margonari y Víctor Hugo Di Marco.

Durante la jornada del viernes, Margonari ganó su zona y el primer cruce de finales. Este resultado le otorgó los puntos necesarios para asegurar su clasificación al Campeonato Argentino de Primera Categoría, que se llevará a cabo en Casilda, provincia de Santa Fe, a fines de octubre. El acceso a la cita nacional se concretó pese a haber disputado tres de los cuatro torneos del circuito, al no participar en la tercera fecha de Córdoba.

Por su parte, Víctor Hugo Di Marco no logró superar el corte clasificatorio en la competencia.

El torneo final quedó en manos del ex campeón mundial Alejandro Martinotti, mientras que el título de Campeón Argentino 2026 fue para Gustavo Torregiani, representante de Leones, Córdoba.