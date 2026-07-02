Cronograma de ingreso 2027 a la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel

La Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel (ENAPE), dependiente de la UNICEN, dio a conocer el cronograma de actividades para el ingreso 2027 a la Educación Secundaria Básica. El proceso se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes etapas y fechas establecidas:

Preinscripción

Se realizará exclusivamente de manera online desde el lunes 6 de julio a las 8:00 horas hasta el lunes 7 de septiembre a las 15:00 horas. Las familias o tutores deberán completar el formulario en el enlace https://enape.comunidadeduar.com.ar/preinscripcion, donde además se solicitará adjuntar fotografías de ambos lados del DNI del estudiante.

Al enviar el formulario, el sistema emitirá una notificación automática de recepción. Posteriormente, la institución revisará la documentación para confirmar o rechazar la solicitud, aclarando que las evaluaciones se retomarán luego del receso invernal. La confirmación final se comunicará mediante un mensaje al correo electrónico registrado.

Sorteo

El sorteo de vacantes se efectuará el viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas en modalidad virtual. El enlace de acceso se difundirá previamente por correo electrónico y a través de las redes institucionales, permitiendo el seguimiento en vivo o de forma diferida.

Inscripción

Aquellos estudiantes que obtengan la vacante deberán completar el trámite de inscripción definitivo durante el mes de diciembre, el cual también se desarrollará bajo la modalidad online.

Para obtener mayor información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de ENAPE al teléfono 15670350, en el horario de 8:00 a 14:00 horas. También se encuentran disponibles los canales oficiales de la institución: el sitio web http://www.enape.unicen.edu.ar, la página de Facebook «escuelaperezesquivel» y la cuenta de Instagram «enapeconvivencia».