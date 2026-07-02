Tres hombres imputados tras el allanamiento por el faenamiento de un potrillo

Personal de la Comisaría Segunda, en conjunto con el Grupo GAD, el Comando de Patrulla Rural, la Subcomisaría de Sierras Bayas y motopolicías de la UPPL, realizó tres allanamientos en el marco de una investigación por abigeato, los cuales arrojaron resultados positivos.

El hecho se inició el pasado 28 de junio, cuando se radicó una denuncia por la desaparición de un potrillo de seis meses de edad desde un terreno baldío ubicado en la calle 10 al 3500. Posteriormente, el animal fue hallado carneado en una obra en construcción sobre la calle Deán Funes al 250, donde se encontraron únicamente la cabeza y parte de los órganos.

A partir de las tareas investigativas se logró establecer la identidad de los presuntos autores. Con las órdenes de registro correspondientes, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de una escopeta calibre 16, dos cuchillos, dos chairas y una bolsa plástica que contenía restos de carne.

Por el hecho quedaron imputados tres hombres de 29 y 39 años, quienes se encuentran a disposición de la Ayudantía Fiscal de Delitos de Abigeato del Departamento Judicial de Azul